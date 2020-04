Trein valt stil door beschadigd bovenleiding: dertig pendelaars geëvacueerd Tim Van Der Zeypen

15 april 2020

12u00 0 Sint-Katelijne-Waver Arbeiders van spoorwegbeheerder Infrabel zijn momenteel bezig met de herstellingen aan de spoorlijn tussen Sint-Katelijne-Waver en Mechelen-Nekkerspoel. Woensdagochtend kwam er daar een trein stil te staan omwille van enkele beschadigingen aan de bovenleiding.

Het incident deed zich vanochtend omstreeks 7.45 uur voor. De trein was op dat moment onderweg vanuit Antwerpen-Centraal naar Nijvel. Wat de beschadigingen heeft veroorzaakt is momenteel nog niet geweten. “Ofwel was de bovenleiding al beschadigd ofwel raakte de bovenleiding beschadigd door de trein. Voer voor verder onderzoek”, zegt woordvoerder Thomas Baeken van Infrabel.

Momenteel zijn arbeiders van de spoorwegbeheerder massaal aanwezig. “De bovenleiding werd over een afstand van vijfhonderd meter beschadigd. Ook het ophangsysteem raakte beschadigd”, gaat de woordvoerder van Infrabel verder. “Vermoedelijk zullen de herstellingen nog de rest van de dag in beslag nemen.” Op de trein zaten een dertigtal pendelaars. Zij werden inmiddels geëvacueerd.

Het trein verkeer zelf ondervindt beperkte hinder. “Onder meer omwille van de huidige coronamaatregelen. Hierdoor rijden er minder treinen rijden”, besluit Baeken. “Bovendien kunnen de treinen tussen Antwerpen en Mechelen nog steeds rijden. Zij worden omgeleid via een naastgelegen spoorlijn waar er geen beschadigingen zijn.” Op de trein zelf raakte bij het incident niemand gewond.