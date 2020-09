Toon Stippelmans heeft oude vorm te pakken Erik Vandeweyer

16 september 2020

09u28 0 Sint-Katelijne-Waver Toen de coronacrisis half maart uitbrak, had Toon Stippelmans al een tweede plaats in Sint-Truiden en een twaalfde plaats in Betekom op de teller staan. Drie maanden zonder competitie lijken niet veel invloed gehad te hebben op de prestaties van de belofte uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Een tweede plaats in Zolder en een recente zesde plaats in Nieuwkerken-Waas tonen dat aan.

Hoe is Toon Stippelmans de coronaperiode doorgekomen? Het antwoord is genuanceerd. “Half maart kreeg ik plots veel tijd. Die werden deels gebruikt voor mijn opleiding. Ik studeer psychologie aan de VUB. Ik bleef me ook wat bezighouden met mijn muziek, al is dat uiteraard een hobby. Daarnaast had ik plots veel tijd om te trainen. Lange tochten waren het gevolg. Er was ook een keerzijde. Ik zag weinig volk. Voor sommige mensen is dat niet meteen een probleem, maar ik zit graag tussen de mensen. Nu werd ik plots in mijn bubbel geplaatst. Dat was toch even aanpassen.”

Prille successen

In juli kon de ex-kampioen van België bij de nieuwelingen opnieuw werk maken van de competitie. “Veel koersen heb ik nog niet kunnen afwerken, maar als eerstejaars bij de beloften kon ik wel meteen enkele leuke uitslagen voorleggen. In Zolder strandde ik op een tweede plaats. Daar kwam nu een zesde plaats in Nieuwkerken-Waas bij. We mochten in het Waasland met een vijftiental renners sprinten voor de overwinning. Een snelle ex-prof als Joeri Stallaert is dan nog van een ander niveau. Toch ben ik zeer tevreden met de gang van zaken.”

Drukke kalender

Hoewel het koersaanbod nog altijd beperkt is, krijgt Toon Stippelmans toch nog enkele mooie koersen voorgeschoteld. “In de Ardennen Challenge zal ik één rit voor mijn rekening nemen van de drie. Dat laten de organisatoren toe. Nadien volgt er een interclub in Ichtegem. Half oktober is er dan het Belgisch kampioenschap in Lokeren. Veel beklimmingen mag ik daar niet verwachten, ik hoop dan ook dat er wind wat zal staan. De concurrentie op een BK is moeilijk in te schatten. Ik ben zelf wel snel, maar anderen zijn dat ook. Op dit moment heb ik bij elke koers die ik kan afwerken, een fijn gevoel. In deze tijden word ik me ervan bewust hoe graag ik op een fiets zit.”