Toeristische troeven Sint-Katelijne-Waver vind je voortaan online Antoon Verbeeck

29 juni 2020

09u14 0 Sint-Katelijne-Waver Alle toeristische troeven van Sint-Katelijne-Waver vind je voortaan online. Het geo-loket bundelt alle activiteiten, horeca en leuke plekjes van de gemeente.

“Door het grote aanbod is het niet altijd evident om vlot te vinden wat je zoekt. Dankzij het geo-loket toerisme is dat nu verleden tijd”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA). Via het geo-loket, dat ook raadpleegbaar is via een app, krijg je de meest actuele informatie. “Je kiest zelf welke informatie op de kaart verschijnt. Zo ontdek je hoe de wandel-, loop-, fiets- en mountainbikeroutes door onze gemeente lopen, in welke groengebieden je tot rust komt, hoe het ruiterpad loopt, waar je iets kunt eten of drinken, welke bezienswaardigheden je kunt bezoeken, waar je kunt overnachten, waar je een zitbank vindt om even uit te rusten en zoveel meer”, legt schepen van Digitalisering Sven Verelst (CD&V) uit.

Het geo-loket toerisme is raadpleegbaar op www.skw.be/geo-loket-toerisme. Interessante suggesties zijn welkom bij de toeristische dienst van Sint-Katelijne-Waver.