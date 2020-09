Toch kermissen in Sint-Katelijne-Waver: ‘Roepen hulp in van onze verenigingen’ Els Dalemans

07 september 2020

11u36 0 Sint-Katelijne-Waver De gemeente Sint-Katelijne-Waver gaat de kermissen die de voorbije weken werden geannuleerd, de komende weken toch organiseren. “We werkten samen met onze foorkramers een plan uit, en vragen onze verenigingen om stewards te leveren die moeten toezien op de naleving van de coronamaatregelen.”

Oppositiepartij Samen Anders vroeg het gemeentebestuur vorige week al om de eerder geannuleerde kermissen dit najaar toch te organiseren. “We moesten deze kermissen afgelasten omwille van de verstrengde coronamaatregelen. Die zorgden er immers voor dat we maar een beperkt aantal bezoekers konden ontvangen: amper 20 personen in Elzestraat, 122 in Onze-Lieve-Vrouw-Waver en 141 in het centrum”, zegt schepen van evenementen Eric Janssens (CD&V).

Weinig rendabel

“Door deze lage aantallen zouden onze kermissen maar weinig rendabel zijn voor de foorkramers. We vreesden er bovendien ook voor frustraties bij bezoekers die naar de kermis wilden gaan maar niet meer op het terrein zouden mogen. Dit zou voor wrevel en druktes aan de toegangen zorgen. Daarom besloten we deze kermissen niét te organiseren.”

Nieuwe data

“Maar nu de regels versoepeld zijn en op buitenevenementen weer 400 personen worden toegelaten, willen we samen met onze foorkramers toch graag onze inwoners verwelkomen. We werkten samen een plan uit, en prikten voor drie van de vier kermissen een nieuwe datum. De Dijksteinkermis in Pasbrug-Nieuwendijk vindt immers traditioneel in oktober plaats en kon zijn oorspronkelijke datum behouden.”

Elzestraat

“De kermis in Elzestraat bijt de spits af van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september, de Dijksteinkermis in Pasbrug-Nieuwendijk vindt plaats op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. In Onze-Lieve-Vrouw-Waver wordt plezier gemaakt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober en in het centrum verwachten we de kermiskramen van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november. De kermissen openen op vrijdag telkens om 18.30 uur, op zaterdag en zondag zullen ze open zijn van 14 tot 23 uur.”

400 bezoekers

“We zullen elk kermisterrein afbakenen, en laten tegelijk maximum 400 bezoekers toe. Ook aan elke attractie wordt het aantal bezoekers beperkt, en de regels van ‘social distancing’ zijn overal van kracht. Er geldt een circulatieplan met eenrichtingsverkeer en aparte in- en uitgangen, ook wachtrijen en doorgangen worden duidelijk afgescheiden. Aan de ingang van het kermisterrein en aan elke attractie zal handgel staan en iedereen vanaf 12 jaar draagt op het kermisterrein een mondmasker.”

Corona-stewards

“We roepen de hulp in van onze verenigingen om alles in goede banen te leiden. We zullen hen vragen om stewards te leveren die toezien op de naleving van de coronamaatregelen, in ruil ontvangen deze verenigingen een subsidie. Zo zijn wij als organisator zeker dat alles vlot en veilig verloopt, de verenigingen krijgen meteen de kans om hun clubkas te spijzen.”