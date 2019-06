Tiener vecht voor zijn leven na overdosis XTC Tim Van der Zeypen

28 juni 2019

18u30 0 Sint-Katelijne-Waver Een vijftienjarige uit het Mechelse vecht momenteel voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij onwel werd na het innemen van XTC-pillen. De feiten dateren van afgelopen maandagavond maar raakten nu pas bekend. “De tiener is nog steeds in levensgevaar”, bevestigt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.

Het waren enkele vrienden van de tiener die de hulpdiensten verwittigden. Kort daarvoor waren zij samen naar het natuurpark Hondsbossen in Sint-Katelijne-Waver getrokken. Daar werd de jongeman plots onwel en verloor hij zijn bewustzijn. Een MUG-arts en een ambulance van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden kwamen ter plaatse. De tiener werd in allerijl afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Daar troffen artsen amfetamines, of XTC, aan in het bloed van de tiener. Sinds dinsdag ligt hij in een coma. Intussen werd hij al overgebracht naar een universitair ziekenhuis voor verdere opvolging. “Zijn toestand is zeer kritiek”, zegt parketwoordvoerster Claessens nog. “Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart.” De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket is verder erg karig met informatie. Wat er zich die bewuste avond heeft afgespeeld of dat er in het onderzoek arrestaties werden uitgevoerd is nog niet bekend.