Tiener vecht voor zijn leven na overdosis XTC Tim Van der Zeypen

28 juni 2019

21u00 0 Sint-Katelijne-Waver Een vijftienjarige uit Keerbergen vecht momenteel voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij onwel werd na het innemen van XTC-pillen. “De tiener is nog steeds zeer kritiek”, bevestigt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. “Er is een gerechtelijk onderzoek opgestart. ”

De feiten dateren van eerder deze week maar raakten nu pas bekend. De vijftienjarige was afgelopen maandagavond afgezakt naar het natuurgebied Hondsbossen in Sint-Katelijne-Waver. Plots werd de jongeman onwel en verloor hij het bewustzijn. Vrienden van de tiener verwittigden de hulpdiensten. Een MUG-arts en een ambulance kwamen ter plaatse. De jongeman werd ter plaatse gestabiliseerd en vervolgens met spoed overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.

XTC

Het was daar dat de artsen amfetamines in zijn bloed aantroffen. Laat bleek het om XTC te gaan. De tiener ligt momenteel nog steeds in coma en vecht sinds dinsdag voor zijn leven. “Hij verkeert in levensgevaar”, bevestigt Lieselotte Claessens. De tiener werd intussen overgebracht naar een universitair ziekenhuis voor verdere opvolging.

Gerechtelijk onderzoek

De Mechels afdeling van het Antwerpse parket is voorlopig bijzonder karig met informatie. Het wil naast het nieuws te bevestigen, ook nog melden dat er een onderzoeksrechter werd gevorderd. “Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart om dit verder te onderzoeken”, besluit parketwoordvoerster Claessens. Of er in het kader al arrestaties werden uitgevoerd is niet bekend.