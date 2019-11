Theo schrijft boek over vergeten oorlogsvrijwilligers: “Nooit respect gekregen” Antoon Verbeeck

08 november 2019

13u14 0 Sint-Katelijne-Waver Met zijn nieuwste boek ‘Staalsplinters en Schaduwhelden’ neemt de Katelijnse auteur Theo De Vos lezers mee naar WO II. In zijn boek schenkt Theo veel aandacht aan de 3de brigade, vrijwilligers die op het einde van de oorlog in dienst traden.

“Ik was altijd in de veronderstelling dat alles over de Tweede Wereldoorlog wel al in een boek stond, maar toen kwam ik een jeugdvriend tegen. Hij wees me op het bestaan van de brigades. De bevrijding had tijdens de Tweede Wereldoorlog een enorme impact op de bevolking. De euforie zette bepaalde mensen aan om alsnog in dienst te treden, en zo ontstonden de brigades”, vertelt Theo. “Vooral de 3de brigade ‘Rumbeke’, de enige volledig Nederlandstalig, komt ruim aan bod. Ze zouden gaan vechten in Duitsland, maar toen ze op vertrekken stonden kwam er een einde aan de oorlog. Daarna zou de brigade op missie naar Japan gaan, maar uiteindelijk moesten ze die reis niet maken omwille van de atoombommen. Uiteindelijk worden ze voor allerlei bewakingsopdrachten naar Duitsland gestuurd. Omdat ze nooit gevochten hebben, krijgen ze minder aandacht en respect in de geschiedenisboeken. Wat zeer jammer is, aangezien het hier om mensen gaat die vrijwilliger in dienst traden.”

Verder volg je als lezer ook de familie Van Gelder, die vanuit de Elzestraat richting de Westhoek vlucht, en komen onder andere het lot van onze krijgsgevangenen en dat van de jonge rekruten op de dool in Frankrijk en Engeland, gebeurtenissen achter het front, jodenvervolging en de collaboratie aan bod. Het boek vind je onder andere in de Standaard Boekhandel.