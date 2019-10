Test B-Alert in Sint-Katelijne-Waver goed verlopen Antoon Verbeeck

07 oktober 2019

De gemeente Sint-Katelijne-Waver nam op donderdag 3 oktober deel aan de nationale test van BE-Alert. Ondertussen zijn de resultaten van deze test bekend. “1.736 inwoners ingeschreven op BE-Alert stuurden we een testbericht via sms. 99 % van de berichten werd correct ontvangen. Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we onze inwoners graag snel verwittigen. Daarom testte onze gemeente op donderdag BE-Alert, een nationaal systeem dat u op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon”, deelt het lokaal bestuur mee.