Subsidie voor verfraaiing Borgersteinpark: “Gaat groen dorpsplein voor Pasbrug-Nieuwendijk worden” Antoon Verbeeck

20 januari 2020

18u17 0 Sint-Katelijne-Waver Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver krijgt van het Agentschap Natuur en Bos een bedrag van 144.595,50 euro voor omvorming van het Borgersteinpark naar een multifunctioneel park. Tegen 2022 moet het park de nieuwe ontmoetingsplek worden van de kern Pasbrug-Nieuwendijk. Sporttoestellen, natuurlijke speelelementen en een zone voor evenementen krijgen er een plaats.

De site van zorginstelling Borgerstein ondergaat momenteel een metamorfose. De instelling verlaat het monumentale seminariegebouw, dat op termijn een aanbod van wonen, handel en diensten zal huisvesten en neemt stapsgewijs haar intrek in de nieuwe gebouwen achteraan de site. Maar ook het park van de site wordt onder handen genomen. Om deze plannen te kunnen realiseren, vroeg het lokaal bestuur samen met verschillende partners een ‘Natuur in je Buurt’-subsidie aan ter waarde van 144.595,50 euro bij het Agentschap Natuur en Bos. “We hebben de bevestiging gekregen dat de subsidie is goedgekeurd. Nu kunnen we echt van start gaan met het uitwerken van onze plannen”, vertelt schepen van Omgeving Joris De Pauw (N-VA).

Evenementen

“Het park is nu nog eigendom van de vzw Borgerstein. Het consortium Bergesteyn, dat instaat voor de bouw- en verbouwactiviteiten op de site, zal in de loop van dit jaar samen met studiebureau Pauwels het groen in het park een volledige opfrisbeurt geven. Daarna draagt vzw Borgerstein het park over aan de gemeente en wordt het onze eigendom. Onze visie is om er een multifunctioneel park met rustplekken en aparte zones voor sport, spel en evenementen van te maken. KWB Libertus organiseert ieder voor jaar in het park een volleybaltoernooi met allerlei randevenementen. In de kerstperiode staat er een grote kerststal en kerstbar. Zulke initiatieven moeten hun plaats blijven hebben in het park. Mogelijk kunnen er nieuwe bijkomen. Zo kan het zijn dat we over enkele jaren de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie er organiseren. Het moet een groen dorpsplein voor Pasbrug-Nieuwendijk worden.”

Onze visie is om er een multifunctioneel park met rustplekken en aparte zones voor sport, spel en evenementen van te maken Schepen van Omgeving Joris De Pauw (N-VA)

Inspraak

Met de subsidie van het Agentschap Natuur en Bos zal het lokaal bestuur sporttoestellen, natuurlijke speelelementen en andere infrastructuur aanleggen. Het Regionale Landschap Rivierenland zal hen hierbij begeleiden. De inwoners van de kern Pasbrug-Nieuwendijk krijgen ook de kans om mee na te denken over de concrete invulling van het park. “Samen met het Steunpunt Innovatie organiseren we komende zomer een uitgebreid participatietraject. Zo willen we te weten komen wat er leeft en waaraan het nieuwe park zeker moet voldoen”, zegt De Pauw. “Nu we zekerheid hebben over de subsidie, kunnen we de plannen concretiseren en de timing opstellen. Begin februari zitten we met alle partners samen. Onze doelstelling is om tegen het voorjaar van 2022 het park grotendeels klaar te hebben.”