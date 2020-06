Studie stelt voor om zo'n 2 kilometer aan extra geluidsschermen langs R6 te plaatsen: “definitieve conclusies worden volgende maand genomen” Antoon Verbeeck

10 juni 2020

18u29 0 Sint-Katelijne-Waver In de eerste resultaten van het milieueffectenonderzoek voor de nieuwe omgevingsvergunning van het stuk R6 tussen de Mechelse- en Putsesteenweg wordt er voorgesteld om 2 kilometer aan extra geluidsschermen te plaatsen langs het tracé. Daarnaast spreekt de studie ook van de komst van 3.161m² bijkomende boscompensatie. Het Agenschap voor Wegen & Verkeer (AWV) hakt mogelijks volgende maand een knoop door.

Het Agentschap Wegen en Verkeer moet een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen voor het nieuwe stuk van de R6 tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg (N15). Dit stuk van de ring rond Mechelen is al enkele jaren in gebruik, maar de bouwvergunning werd in 2015 vernietigd. In het kader van de nieuwe vergunningsaanvraag moet er ook een nieuw projectmilieueffectenrapport (project-MER) worden opgesteld. “Ondertussen hebben de onderzoekers hun werk bijna afgerond. Ze hebben de nodige data verzameld op het gebied van onder andere verkeer, geluid en luchtkwaliteit en de huidige situatie vergeleken met een R6 zonder doortrekking”, vertelt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van AWV. “Uit de resultaten kunnen we toch al voorzichtig concluderen dat het project vele voordelen heeft op mobiliteitsvlak. Daarnaast toont de studie echter ook enkele negatieve effecten op het vlak van geluid en lucht voor de woningen het dichtst bij de nieuwe weg.”

Maatregelen

“De studie stelt daarom een pakket aan milderende maatregelen voor: het plaatsen van zo’n 2 km aan geluidschermen op verschillende locaties tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg, het plaatsen van groenschermen op 5 locaties, 3.161m² bijkomende boscompensatie en enkele aanpassingen aan de waterafvoer ter hoogte van Heivelden. De voorgestelde maatregelen zijn de minimumvereisten die in het project-MER worden voorgesteld. Op basis van de reacties van omwonenden en de inbreng van de adviesinstanties zal onderzocht worden om deze milderende maatregelen eventueel nog te optimaliseren.”

Finaliseren

“Nadat alle instanties hun adviezen hebben gegeven, wordt het ontwerp-project-MER gefinaliseerd. Definitieve conclusies worden dan ook pas in juli verwacht. Op basis daarvan zal AWV de nodige technische plannen voor de overeengekomen milderende maatregelen opmaken om in het najaar een aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen. Van zodra er een duidelijk beeld is van de uit te voeren maatregelen zullen de nodige middelen voorzien worden voor een zo snel mogelijke uitvoering op het terrein. Dat hangt af van het verdere verloop van de procedure en is ten snelste in 2021 mogelijk.” Volgens Schoenmaekers gaat AWV het idee van een trajectcontrole aan de R6 en de komst van geluidschermen ter hoogte van de Heisbroekweg bekijken.