Studentenvereniging Mereta neemt werking en pand van jeugdhuis JoKa over Antoon Verbeeck

25 september 2019

19u02 2 Sint-Katelijne-Waver Studentenvereniging Mereta van Thomas More Hogeschool Campus De Nayer heeft een huurovereenkomst ondertekend met het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver voor het gebruik van de remise in het Sint-Michielspark, waar voordien jeugdhuis JoKa actief was. Mereta heeft ondertussen ook de werking van het jeugdhuis overgenomen. De remise draagt voortaan de naam Mereta Clubhuis.

De remise, of het voormalige koetshuis, van het Sint-Michielskasteel in de kern Elzestraat werd in 2013 in gebruik genomen door vzw JoKa. Vijf jaar na de oprichting viel eind vorig jaar het doek over het jeugdhuis. “Jeugdhuis JoKa heeft een aantal goede jaren gehad maar het bestuur van de vzw vond de voorbije jaren geen opvolgers meer om de vzw draaiende te houden”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA), eveneens bevoegd voor het jeugdbeleid. De gemeente ging daarom op zoek naar een nieuwe groep geëngageerde jongeren, en vond wat het zocht bij studentenvereniging Mereta. Deze studentenvereniging is ontstaan in 1985 als vereniging voor de graduaatsstudenten van het De Nayer Instituut in Sint-Katelijne-Waver, dat vandaag onderdeel is van de Thomas More Hogeschool. Ondertussen is Mereta uitgegroeid tot een gerenommeerde studentenclub die jaarlijks een 100-tal studenten en tientallen oud-studenten vertegenwoordigt. Het is de drijvende kracht achter onder andere de Openlucht TD. “De overname van de activiteiten van jeugdhuis Joka door de studentenvereniging Mereta is een meerwaarde voor de jeugd uit Sint-Katelijne-Waver. Op deze manier kunnen we opnieuw een plek aanbieden waar jongeren kunnen samenkomen”, aldus de burgemeester.

Iedereen welkom

“Enkele jaren geleden moest ons voormalig studentencafé plaats maken voor een appartementsgebouw. Sindsdien waren we op zoek naar een nieuwe plek om onze bijeenkomsten te organiseren. Deze zomer viel ons oog op de remise aan het Sint-Michielskasteel”, klinkt het bij het praesidium van Mereta. “De focus van onze studentenvereniging ligt in eerste instantie bij de studentengemeenschap van campus De Nayer, maar Mereta wil ook haar sociale rol opnemen in de bredere samenleving. We verwelkomen tijdens onze activiteiten in het clubhuis dus niet alleen studenten van De Nayer en leden van Mereta. Iedereen is welkom. Op woensdag en zondag zijn we open voor een ruimer publiek.”

Veiligheidsplan

“Uiteraard zullen er feestjes en cantussen georganiseerd worden. Met Mereta zullen we erop toezien dat dan alles veilig verloopt. We hebben, als één van de weinige studentenverenigingen, een veiligheidsplan dat tijdens activiteiten wordt uitgevoerd. Zo worden er telkens enkele leden ingeschakeld die toezien op het alcoholgebruik van de aanwezigen. Wie veel pintjes op heeft en achter het stuur wil kruipen, wordt door deze leden tegengehouden.”

Buitenlands bezoek

“Naast feestjes zal het lokaal ook dienst doen als ontvangstplaats voor binnen- en buitenlandse delegaties. Mereta heeft een internationaal netwerk uitgebouwd en is bevriend met studentenverenigingen uit onder andere Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland. Wanneer deze verenigingen ons land komen bezoeken, kunnen wij ze in onze eigen stek in plaats van op café ontvangen. Dat we nu naar het Sint-Michielskasteel verhuizen heeft ook als meerwaarde dat we ons beter verankeren in de gemeente.” Het clubhuis zal vanaf vandaag geopend zijn.