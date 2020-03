Studenten autotechnologie en journalistiek Thomas More besmet met corona, maar niet ziek Wannes Vansina

06 maart 2020

14u51 4 Sint-Katelijne-Waver Twee studenten van de Thomas More-hogeschool zijn besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om een student autotechnologie van Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver en een student journalistiek in Mechelen.

Thomas More werd woensdagavond op de hoogte gebracht van de besmettingen. Volgens directeur Marketing en Communicatie Veerle Heyvaert werden meteen de nodige stappen gezet. Zo bracht de hogeschool iedereen op de hoogte en informeerde ze het Agentschap Zorg en Gezondheid.

“Dat zal een brief sturen naar de collega-studenten en docenten van de zieke waarin zal staan wat ze moeten doen. De lessen gaan tot nader order gewoon door. Wel roepen we op tot preventieve maatregelen zoals handen wassen. Een website met veelgestelde vragen hadden we al.”

De student autotechnologie nam begin deze week nog deel aan de lessen, de student journalistiek niet omwille van een stage.

Beide studenten testten positief nadat eerder een familielid besmet bleek, maar zijzelf zouden geen ziekteverschijnselen hebben. De student journalistiek zou ook niet in Italië geweest zijn. Beide moeten nu thuis blijven tot het gevaar om anderen te besmetten geweken is. De woonplaats van de studenten werd niet bekend gemaakt.

Thomas More telt in totaal 19.000 studenten verspreid over verschillende campussen.