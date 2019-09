Straf met uitstel voor drie winkeldiefstallen TVDZM

10 september 2019

09u50

Sofiën T., een 32-jarige man uit Mechelen, is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel. De dertiger werd schuldig bevonden voor drie winkeldiefstallen. Die pleegde hij allemaal in supermarktketen Colruyt in Sint-Katelijne-Waver en dit in een periode van juni tot september 2018. Naast een geheugenkaart ging hij er ook nog vandoor met een harde schijf en telefoonoortjes. De dertiger werd opgepakt nadat hij op heterdaad werd betrapt tijdens zijn laatste winkeldiefstal. Aan de andere diefstallen kon hij gelinkt worden op basis van camerabeelden. De diefstallen werden niet ontkent. Hijzelf verklaarde dat de diefstallen werden gepleegd omdat hij thuis problemen had. Er werd een werkstraf gevraagd maar daar ging de rechter niet op in. Naast de celstraf werd er ook nog een geldboete opgelegd van 8.000 euro waarvan enkel 800 euro effectief.