Steff Philipsen (20) blies in 2015 iedereen omver in Belgium’s Got Talent: “Hé, ben jij niet die van The Voice? Dat hoor ik vaak” HOE ZOU HET NOG ZIJN MET... Deze streekgenoten stonden enkele jaren geleden in de spotlights Antoon Verbeeck

02 juli 2019

08u33 0 Sint-Katelijne-Waver Op fuiven, Rock Werchter en zelfs op het vliegtuig: de 20-jarige zanger Steff Philipsen uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd lang na zijn deelname aan ‘Belgium’s Got Talent’ herkend door televisiekijkend Vlaanderen. In 2015 was hij nog een ongeschoold operatalent, in 2019 jaagt de Wavernaar een zangcarrière na.

“Ik kom een lieke zingen.” Met die woorden leerde Vlaanderen in 2015 het toen 15-jarige zangtalent Steff Philipsen kennen. HIJ blies met zijn operastem de jury van de VTM-talentenjacht ‘Belgium’s Got Talent’ omver en schopte het tot in de finale.

De studio in

De contratenorstem heeft ondertussen plaatsgemaakt voor een lagere tenor, maar de liefde voor muziek is er nog steeds. “Ik heb mezelf nu twee jaar de tijd gegeven om iets in de muziekwereld te bereiken”, vertelt Steff. “Binnenkort kruip ik de studio in en mijn eerste zangles heb ik achter de rug. Ik wil me laten begeleiden door mensen uit het vak zodat ik weet welk genre nu het best bij mij past. De laatste jaren was het wat aanmodderen. Ik heb Handelswetenschappen en later nog KMO-management gestudeerd, maar beiden richtingen waren niet mijn ding. Ik besef nu beter dan vroeger dat ik maar één ding wil doen: zingen.”

Rol in Kampioenenfilm

Na zijn deelname aan Belgium’s Got Talent werd Steff uitgenodigd voor een performance bij onder andere voetbalclub KV Oostende, een klantenfeestje van Proximus en stond hij op Pennenzakkenrock. “Er kwam ook een aanvraag binnen van Das Talent, de Duitse tegenhanger van het Got Talent-format. Ze hadden me graag als kandidaat gehad en wilden zelfs mijn reis betalen, maar ik was te vermoeid. ‘Belgium’s Got Talent’ en de optredens die daarna nog volgden, eisten hun tol. Ik was moe, beschadigde mijn stem, want ik gebruikte toen nog mijn kopstem, en mijn sociaal leven stond op een laag pitje. Ik was tenslotte nog maar 16 jaar. Mijn deelname viel trouwens ook op bij de makers van de tweede FC De Kampioenen-film. Er werd mij de rol van een mondige student van Pol aangeboden. Dat kon ik echt niet weigeren”, knipoogt de twintiger.

“Gisteren ben ik een dagje naar Rock Werchter geweest en daar werd ik toch een vijftal keer herkend. Onlangs zelfs op vakantie, toen er enkele Vlamingen op hetzelfde vliegtuig zaten. Opvallend genoeg gebeurt dat dus nog steeds. Alleen weten de mensen niet goed meer aan welke show ik deelnam. Hé, ben jij niet die van The Voice, krijg ik meestal te horen”, lacht Steff.

Minder erkenning

“Uiteraard gebeurt het niet zo vaak meer als enkele jaren geleden. Ging ik naar het toilet op een fuif dan deed ik daar een halfuur langer over. Weet je, al die aandacht mis ik zeker niet, maar de erkenning wel. Destijds was ik een hype, maar daarna ging het bergaf met de belangstelling. Dat lag grotendeels aan mij. Een aantal artiestenbureaus toonden interesse, alleen vond ik het zelf nog te vroeg om die stap te zetten.”

The Voice

Steff broedt nu op een aantal ideeën om opnieuw onder de aandacht van de muziekwereld te komen. En wie weet is hij binnenkort écht ‘die van The Voice’. “Een deelname aan The Voice van Vlaanderen is niet onwaarschijnlijk, waarschijnlijk komt het er volgend seizoen al van.”