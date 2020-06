Stamgasten leggen samen voor nieuwe luifels van café Tolhuis Tim Van Der Zeypen

05 juni 2020

14u00 0 Sint-Katelijne-Waver Café Tolhuis op de grens van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen heeft sinds woensdag nieuwe luifels. En dat heeft de cafébaas Sus Benooit onder meer aan zijn vaste stamgasten en supportersclub ‘De Moedige Supporters' te danken. Café Tolhuis op de grens van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen heeft sinds woensdag nieuwe luifels. En dat heeft de cafébaas Sus Benooit onder meer aan zijn vaste stamgasten en supportersclub ‘De Moedige Supporters' te danken. Eerder liet de cafébaas weten dat hij zich aan zijn lot overgelaten voelde door de brouwerij. “Zij beloofden de luifels te vervangen, maar hielden hun woord niet”, klonk het.

De oude luifels, in de rode en gele kleuren van voetbalclub K.V. Mechelen, waren tot op de draad versleten en moesten dringend worden vervangen. Maar dat bracht ook het nodige prijskaartje met zich mee. De renovatie van de luifels zorgden voor een plotse investering van zo’n 4.500 euro. Een flink bedrag voor de Katelijnse cafébaas die door de huidige coronacrisis zijn café de afgelopen drie maanden moest sluiten. Sus riep daarom de hulp in van de brouwerij Alken-Maes, maar botste daar op verzet.

Volgens de cafébaas hadden zij hem, bij de hernieuwing van zijn contract, beloofd om die kosten op zich te nemen. Alleen werd er naar eigen zeggen en ondanks zijn aandringen niets op papier gezet. “En in februari jongstleden was er plotseling geen budget meer”, getuigde de cafébaas destijds. De brouwerij reageerde hierop dat zij al meermaals hadden laten weten dat de luifels deel uitmaakten van het handelsfonds: “En dus is de cafébaas zelf verantwoordelijk voor de vernieuwing ervan”, klonk het.

Stamgasten

Toch bleef Sus niet bij de pakken zitten. Hij liet de luifels inmiddels vernieuwen. Sinds woensdag hangen de nieuwe rode en gele luifels opnieuw aan de vensters. “Allemaal dankzij de hulp van enkele stamgasten, familie en de supportersclub ‘De Moedige Supporters’. Zij hebben samen gelegd en hun steentje bijgedragen”, zegt Sus. De vaste stamgasten moesten geen twee keer nadenken om in hun portefeuille te tasten. “We deden het met veel plezier om Sus te helpen”, klinkt het.

Inmiddels maakte de cafébaas ook zijn café klaar voor de heropstart van de horeca na de lockdown. Nu maandag opent het café om klokslag 8 uur 's ochtends. “Met de nodige richtlijnen in het achterhoofd”, besluit Sus.