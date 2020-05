Staalbedrijf maakt gepersonaliseerde zuilen voor ontsmettings- en zeepdispensers Tim Van Der Zeypen

06 mei 2020

20u00 40 Sint-Katelijne-Waver Staalconstructiebedrijf G&D Construct uit Sint-Katelijne-Waver is gestart met het maken van gepersonaliseerde zuilen met ontsmettings- en zeepdispensers voor winkels, bedrijven en zelfs scholen of voor in dokterspraktijken. “Ze kunnen op maat worden gemaakt en in de kleur naar keuze”, vertelt ontwerper Thomas Janssens.

De gepersonaliseerde zuilen kunnen worden uitgerust met ofwel een bakje voor een ontsmettings- of zeepdispenser, een vakje voor mondmaskers of handschoenen en een vuilnisbakje. Ook een zuil met alle drie kan. “De zuilen kunnen ook in de kleur worden gespoten van het bedrijf of winkel én is tot slot bovenaan voorzien met een vakje waar er een geplastificeerd papier met logo of informatie kan worden geplaatst.”

Covid-19 Fonds

Het idee achter de zuilen ontstond een tijdje geleden. Het bedrijf werd net zoals de meeste bedrijven geteisterd door een verplichte sluiting. “Hierop zijn we beginnen na te denken hoe we ons steentje konden bijdragen”, vertelt Thomas nog. De zuilen kunnen zowel worden gemaakt in inox of in staal. De prijzen schommelen tussen 60 euro voor de kleinere modellen en 300 euro voor de grote modellen. “Kleine modellen zijn ideaal om op tafels te zetten of om aan muren vast te maken. De grotere modellen kunnen worden geplaatst waar je wil. Aan de inkomhal, in grote ruimtes of in vergaderzalen.”

Wie meer informatie over de zuilen wil of wie een zuil wil bestellen kan contact opnemen met Thomas op tj@gdconstruct.be. Voor elk verkocht exemplaar stort het bedrijf vijf euro naar het Covid-19 fonds van het universitair ziekenhuis in Edegem.