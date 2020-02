Sportieve activiteiten in lente en zomer voor Katelijnenaars Antoon Verbeeck

11 februari 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver wil iedereen aan het sporten krijgen en organiseert daarom tijdens de lente en zomer verschillende sportieve activiteiten. Iedere woensdag van 4 maart tot en met 13 mei sporten kinderen tussen 6 en 10 jaar sporten onder de naam ‘Sportprikkels / Multi Skillz Family’ een uur lang samen met hun ouders, grootouders, broers en/of zussen in de turnzaal van de GLOC. Vanaf 31 maart vinden er ook voorbereidingslopen plaats voor de Kadodderloop van 5 juni. Deelnemers komen tien dinsdagen lang samen aan het gemeentehuis van 19 tot 20 uur. De andere trainingen werken ze op eigen houtje af. In mei, juni, juli en augustus staat er ook iedere week een uur tai chi op het programma. In mei en juni zijn deze op maandagavond, in juli en augustus op dinsdagavond. Dat telkens van 19.30 tot 20.30 uur in het Sint-Michielspark. Van 21 mei tot 27 augustus kan je dan weer iedere donderdag deelnemen aan een pittige bootcamp op het binnenplein van het gemeentehuis.