Sporthal Bruultjeshoek wordt uitgebreid met extra kleedkamers en een grotere zaal, werken zullen 843.000 euro kosten Antoon Verbeeck

29 januari 2020

13u25 0 Sint-Katelijne-Waver Sporthal Bruultjeshoek in Onze-Lieve-Vrouw-Waver krijgt vijf extra kleedkamers en een danszaal die bijna dubbel zo groot is als de huidige. De werken starten begin volgende maand en zouden vijf maanden duren. Het lokaal bestuur biedt zo een antwoord op de vraag naar meer kleedkamers en dansruimte.

Op maandag 3 februari start een aannemer in opdracht van het gemeentebestuur met de uitbreidingswerken aan sporthal Bruultjeshoek. Tegen eind juni beschikt de sporthal over extra kleedkamers en een grotere danszaal. “Sporthal Bruultjeshoek in de kern Onze-Lieve-Vrouw-Waver is erg druk bezet. De voorbije jaren stelden we een gebrek aan kleedkamers vast en groeide de vraag voor dansruimte en andere sporten. Een uitbreiding drong zich op”, zo vertelt burgemeester en schepen van Sport Kristof Sels (N-VA). “Er komen vijf nieuwe kleedkamers voor sporters, twee nieuwe kleedkamers voor scheidsrechters, een uitbreiding van de danszaal van 60 naar 100 m², extra bergruimte en een extra bureel voor de zaalwachters. De danszaal krijgt ook een raam waardoor er een natuurlijke lichtinval is. Verder zal de aannemer de inkom naar de cafetaria vernieuwen en de sportzaal wat opfrissen.”

De danszaal gaat van 60 naar 100m² en krijgt ook een raam

waardoor er een natuurlijke lichtinval is Burgemeester Kristof Sels

Parkeren en toegang

De uitbreidingswerken hebben een kostenplaatje van zo’n 843.000 euro. Volgens de burgervader zal er hinder zijn, al blijft die wel beperkt. “De gebruikers van de sporthal zullen uiteraard merken dat er bouwwerken bezig zijn. De gemeente en de aannemer stellen echter alles in het werk om de impact zo laag mogelijk te houden”, zegt Sels. “De huidige toegang tot sporthal en cafetaria wordt afgesloten en de toegang tot de cafetaria loopt in eerste fase via de deur aan de petanqueterreinen. Dit geldt ook voor het avond- en weekendgebruik. De deur achteraan de spelersgang wordt gebruikt tijdens de schooluren en wordt in de avond afgesloten. De werken in de kleine danszaal starten rond 1 mei. Die zal dan tijdelijk niet-beschikbaar zijn. Vanaf dan zal er ook hinder zijn in de spiegelzaal, al blijft deze beschikbaar. Alleen wanneer de aannemer de berging verplaatst, zal dit tijdelijk voor hinder zorgen.” De parking naast de toegang van de sporthal wordt volledig onbereikbaar. Mindervaliden parkeren tijdens de werken hun wagen op de parkingstrook aan het terras van de cafetaria. De fietsenstalling verplaatst naar de parkingstrook achter de sporthal.

RUP

De werken aan de sporthal kaderen binnen het RUP Bruultjeshoek, waarin ook de omvorming van het binnengebied Bruultjeshoek tot een sport- en recreatiegebied valt. “Het studiebureau is momenteel de plannen voor het binnengebied aan het bijschaven. De eerste kostenraming was te hoog. We hopen dit jaar nog met de eerste werken in het gebied van start te gaan”, besluit Sels.