Sociale dienst deelt voedselpakketten uit, met soep van lokaal restaurant



Antoon Verbeeck

07 mei 2020

14u05 0

Voor de tweede keer tijdens de coronacrisis deelde de sociale dienst van Sint-Katelijne-Waver voedselpakketten uit. Het pakket dat vandaag werd uitgedeeld bevatte onder meer verse soep van restaurant L’Olivier. “Zij stelden zelf de vraag of ze met iets konden helpen. Dankzij hen krijgt elk gezin vandaag ook een pot lekkere, verse en zelfgemaakte soep. Het pakket bevat ook enkele leuke extra’s, zoals twee mondmaskers, geschonken door vrijwilligers, en twee setjes Clics voor de kinderen. Die kreeg de sociale dienst van Shell.”, vertelt schepen van Sociale Zaken An Coen (N-VA). Een veertigtal gezinnen in Sint-Katelijne-Waver kregen een pakket thuis bezorgd.