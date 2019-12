Sociale dienst deelt kerstgeschenken uit aan gezinnen met kinderen Antoon Verbeeck

21 december 2019

De sociale dienst van Sint-Katelijne-Waver organiseert al voor het negende jaar op rij een kerstgeschenkactie voor hun cliënten. Gezinnen die gekend zijn bij de sociale dienst, kunnen in het kerstwinkeltje een geschenk uitkiezen voor hun kinderen. Ongeveer honderd gezinnen, goed voor 170 kinderen, kregen per post een uitnodiging om langs te komen. “Voor kinderen tussen 0 en 10 jaar kunnen de ouders een stuk speelgoed kiezen. Voor kinderen tussen 11 en 18 jaar hebben we twee bioscooptickets”, vertelt Agnes Verhaegen, de vrijwilligster die het winkeltje open houdt. Elk kind krijgt ook een knuffel die Agnes zelf gehaakt heeft. “Het is fijn om te doen. Ik merk heel veel dankbaarheid bij de gezinnen die langskomen.” Verenigingen Davidsfonds Sint-Katelijne-Waver en vtbKultuur Sint-Katelijne-Waver ondersteunen dit initiatief met een storting van 215 euro.