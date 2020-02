Snelheidsduivels op R6 blijken ook nog eens onder invloed te zijn van drugs TVDZM

01 februari 2020

15u55 0 Sint-Katelijne-Waver Bij een snelheidscontrole op de R6 in Sint-Katelijne-Waver heeft de politiezone van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) verschillende hardrijders betrapt. “Een bleek onder invloed te zijn van alcohol, de andere reed onder invloed van cannabis”, luidt het. De autobestuurders reden respectievelijk 143 en 115 kilometer per uur.

Tijdens de actie 646 auto’s werden gecontroleerd. Naast de twee bovenstaande chauffeurs kregen nog 189 anderen een proces-verbaal. De hoogst gemeten snelheid was 149 kilometer per uur. Hij zal het samen met de twee andere chauffeurs mogen gaan uitleggen op de politierechtbank. Nog tijdens de controleacties werden vier pv’s opgesteld voor een defecte autoverlichting, een chauffeur was dan weer niet in orde met de technische eisen voor zwaar vervoer en één auto tot slot bleek niet over de juiste nummerplaat te beschikken.