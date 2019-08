Sint-Ursula-Instituut wijst leerlingen de veilige fietsweg Wannes Vansina

22 augustus 2019

11u40 0 Sint-Katelijne-Waver Vanop negen locaties rondom het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver vertrokken donderdag leerlingen met de fiets naar school om het traject al een keer in te oefenen. 85 scholieren namen deel.

“Met de start van het nieuwe schooljaar voor de deur is het heel belangrijk dat jongeren de meest veilige route naar hun nieuwe school met de fiets leren ontdekken”, verklaart communicatieverantwoordelijke Ann Vanhaeren waarom de school de actie voor het vijfde jaar op rij organiseerde. “We hopen dat leerlingen op die manier zich veilig en zeker voelen om naar school te fietsen, zodat ze met een gerust gemoed aan de eerste schooldag kunnen beginnen.”

Aan de kerk in Putte verzamelde een vijftiental leerlingen. Leerkracht Chris Bosmans begeleidde hen op hun tocht. “We hebben veel geluk dat er weinig gevaarlijke punten zijn. We vertrekken in een dorpskom, rijden langs een schoolomgeving en fietsstraten – waar ik de leerlingen er zeker zal op wijzen dat ze zich niet moeten laten opjagen door auto’s – om onder politiebegeleiding een kruispunt over te steken.” Ze wees hen verder op het belang van een goede fiets en het gebruik van een hesje en helm.

Lena Gavart offerde graag wat van haar vakantie op voor de fietstocht. “Ik weet wel ongeveer hoe ik moet fietsen, maar het is toch goed om het op voorhand al eens te zien.”