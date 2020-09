Sint-Ursula-Instituut verwelkomt 1.850 leerlingen: “Allemaal een vaste plaats in de klas, mondmaskers en alle cafetaria’s worden gebruikt” Antoon Verbeeck

01 september 2020

13u25 0 Sint-Katelijne-Waver 1.850 leerlingen trokken vandaag naar het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver voor de eerste schooldag. Voor de 300 leerlingen van het eerste jaar werd er een welkomstmoment gehouden. De coronamaatregelen maakten het voor de school extra spannend om alles in goede banen te leiden.

“De leerlingen krijgen een kleur per studiekeuze. Zo weten ze waar ze terecht kunnen op de speelplaats. Aan de kleur is een liedje verbonden. Als ze hun lied horen, gaan ze samen naar de klas voor een eerste kennismaking”, vertelt Ann Vanhaeren, communicatieverantwoordelijke van de school. “Op de speelplaats hoeven de leerlingen geen mondmasker te dragen. Ze dragen dit wel zodra ze het schoolgebouw betreden. In de klas dragen zowel de leerlingen als de leraren een mondmasker.” De leerlingen ontsmetten hun handen als ze de klas binnengaan en iedereen krijgt een vaste plaats in de klas. Vanaf donderdag zal het ook weer mogelijk zijn om warme maaltijden te verkrijgen. “Uiteraard onder strikte voorwaarden. Om de leerlingen en leraren zoveel mogelijk te spreiden, gaan we over van twee naar drie middagpauzes en worden alle cafetaria’s gebruikt. Verder wordt er slechts één warme maaltijd aangeboden, zal er geen buffet meer zijn en wordt bestek uitgedeeld.”



