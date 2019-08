Sint-Ursula-Instituut maakt speelplaats groener Antoon Verbeeck

28 augustus 2019

08u48 0

714 leerlingen van de eerste graad van het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver kunnen vanaf 2 september terecht op een splinternieuwe speelplaats. Met de nieuwe speelplaats gaat het Sint-Ursula-Instituut terug naar haar roots, en dat betekent meer groen. “De nieuwe speelplaats zal voor meer rust en een aangenamere beleving tijdens de pauzes zorgen. Tijdens de eerste schoolweek zullen de leerlingen de speelplaats al kunnen gebruiken, maar de groenaanplanting zal dan nog in volle gang zijn. In de loop van dit schooljaar wordt de speelplaats verder afgewerkt met een luifel, een vaste technische installatie en sfeervolle verlichting”, deelt communicatieverantwoordelijke van de school Ann Vanhaeren mee. Op de eerste schooldag trekken in totaal 1.792 leerlingen naar het Sint-Ursula-Instituut.