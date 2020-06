Sint-Katelijne-Waver zet beweegbank in buurtpark achter gemeentehuis



Antoon Verbeeck

23 juni 2020

15u06 0 Sint-Katelijne-Waver De sportdienst van Sint-Katelijne-Waver heeft een beweegbank in de speeltuin achter het g emeentehuis geplaatst.

De bank van Leuvense makelij moet ouders die toezicht houden op hun kinderen ook aan het bewegen krijgen. “Met de beweegbank is het mogelijk om met meerdere mensen tegelijk te bewegen en verschillende oefeningen te doen. Zo kunnen ouders ook sporten terwijl ze hun kinderen in de speeltuin in het oog houden. Aan de achterkant van de hoge bank hangt een optrekstaaf. Met allerlei slimme uitbouwingen aan de bank kan de gebruiker veel verschillende oefeningen doen op verschillende niveaus”, aldus burgemeester Kristof Sels (N-VA). De bank verhuist volgend jaar definitief naar het park aan Borgerstein.