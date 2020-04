Sint-Katelijne-Waver verzamelt oude laptops voor kansarme leerlingen

Antoon Verbeeck

03 april 2020

13u51 0

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver roept inwoners op om laptops die zij niet meer gebruiken naar het gemeentehuis te brengen. Het gemeentebestuur zal de toestellen doorgeven aan Digital for Youth, een organisatie die ze op zijn beurt bezorgt aan kansarme leerlingen zodat zij van thuis uit les kunnen volgen tijdens de coronacrisis. “Een inwoner contacteerde ons met de vraag waar hij zijn laptop kon schenken. Die vraag zette bij onze administratie heel wat molentjes aan het draaien. De diensten kwamen met het idee om van ons gemeentehuis een inzamelpunt te maken”, vertelt schepen van Digitalisering Sven Verelst (CD&V). Een laptopbinnen berngen kan iedere werkdag tussen 9 en 12 uur. Digital for Youth zal de laptops daarna uitdelen aan kansarme jongeren. “Voor velen is een computer een evidentie, maar dat is het niet. Ik ben blij dat we door deze actie heel wat jongeren kunnen helpen om in deze moeilijke periode de voeling met school niet te verliezen. Het is belangrijk dat zij dezelfde kansen hebben dan hun klasgenoten en geen leerachterstand oplopen. Deze laptops zullen daarbij een grote bijdrage leveren”, besluit schepen van Onderwijs Sarah De Keyser (CD&V).