Sint-Katelijne-Waver verdeelt 60.000 euro onder ondernemers na omzetverlies tijdens coronacrisis Els Dalemans

02 september 2020

12u18 0 Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver gaat een totaalbedrag van 60.000 euro verdelen onder lokale ondernemers die economische schaden lijden door de coronacrisis. “We werkten een verdeelsleutel uit, één van de voorwaarden is dat de ondernemer minstens 50 procent omzetverlies leed.”

“Eind juni keurde de gemeenteraad een coronafonds goed met 100.000 euro aan steunmaatregelen. 60.000 euro hiervan gaat naar onze lokale ondernemers. We deden bij hen een bevraging om de economische schade in kaart te brengen, op basis van de resultaten werkten onze gemeentelijke diensten een verdeelsleutel uit”, zegt schepen van lokale economie Sven Verelst (CD&V).

Parameters

“Het geld zal gaan naar ondernemers die tussen 15 maart en 15 september minstens 50 procent omzetverlies leden. Alle getroffen ondernemingen krijgen de kans om een aanvraag in te dienen, voor de verdeling van het geld houden we rekening met enkele parameters. Zo houden we rekening met een gedwongen sluiting of niet, het aantal werknemers, een activiteit in hoofd- of bijberoep…”

Digitaal formulier

“De aanvraag moet uiterlijk op 31 oktober gebeuren, dit kan via een digitaal formulier op de gemeentelijke website. We wachten nu op de goedkeuring van de gemeenteraad op 7 september om het project te lanceren. Ook voor taxi-ondernemingen, marktkramers en kermisuitbaters komt er een compensatie, maar dan via een aanpassing van het belastingreglement.”