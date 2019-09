Sint-Katelijne-Waver test mee BE-alert uit Antoon Verbeeck

28 september 2019

Sint-Katelijne-Waver neemt op donderdag 3 oktober deel aan het testmoment van het alarmeringssysteem BE-alert. “Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we onze inwoners snel kunnen verwittigen. Daarom beschikken we over BE-alert, een systeem dat u op de hoogte brengt via sms, e-mail of telefoon. Meer 1.200 inwoners uit onze gemeente hebben zich al geregistreerd”, klinkt het. Die donderdag wordt het systeem uitgetest. Wie zich wil inschrijven voor BE-alert surft naar www.be-alert.be.