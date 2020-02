Sint-Katelijne-Waver stimuleert bespreekbaarheid seksuele geaardheden in scholen



Antoon Verbeeck

13 februari 2020

10u52 0 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver zal dit jaar de kosten dragen die verbonden zijn aan deelname aan de PAARS, een schoolcampagne die LGBTQ+ op een positieve manier bespreekbaar wil maken in de scholen. LGBTQ+ staat voor lesbisch, gay/homo, biseksueel, transgender, queer en alle andere seksuele en genderidentiteiten.

Deze campagne vindt jaarlijks plaats in de week van 17 mei, de internationale dag tegen homofobie en transfobie. “De campagne PAARS roept concreet op om paars of paarse accessoires te dragen tijdens die week en klasoverschrijdend hierover inhoudelijk te werken in de scholen”, vertelt schepen van Onderwijs en Gelijke Kansen Sarah De Keyser (CD&V). “De campagne richt zich vooral op verbondenheid en inclusie met de nadruk op het creëren van een positieve sfeer in de scholen.” Het gemeentebestuur trekt 2.577 euro uit, zodat de zeven lagere, twee middelbare, één hoge school en één universiteit op haar grondgebied kunnen deelnemen. “Vorig jaar nam in onze gemeente enkel Thomas More Hogeschool deel. Door als gemeente de kost van deelname te dragen, hopen we dat alle scholen zich dit jaar engageren”, besluit de schepen.