Sint-Katelijne-Waver stelt onderwijscoördinator aan: “Zal directeurs ondersteunen en meebouwen aan onderwijsvisie” Antoon Verbeeck

09 oktober 2020

13u22 0 Sint-Katelijne-Waver Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft een coördinator gemeentelijk en flankerend onderwijs aangesteld. De coördinator zal het onderwijsbeleid in goede banen leiden.

Sint-Katelijne-Waver is een onderwijsgemeente. De gemeente telt zeven basisscholen, drie middelbare scholen, een hogeschool en universitair onderwijs. Dagelijks gaan er meer dan 5.000 kinderen tot 18 jaar naar school. “Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 hebben we een grondige studie gemaakt van het onderwijsbeleid in onze gemeente. Dit bestuur heeft er bewust voor gekozen om extra budget vrij te maken om een coördinator gemeentelijk en flankerend onderwijs aan te stellen. Zo zetten ze we in op een efficiëntere werking en kunnen we verder professionaliseren”, zegt onderwijsschepen Sarah De Keyser (CD&V).

Meebouwen aan meerjarenplan

Klaartje Mariën, voordien jeugdconsulent bij de gemeente, neemt deze opdracht van onderwijscoördinator op zich. “Zij zal het ganse onderwijsbeleid van de gemeente naar en van alle onderwijspartners in onze gemeente coördineren. Bijkomend zal ze het flankerend beleid uitwerken. Denk hierbij aan het aanmeldingssysteem, kleuterparticipatie, kinderarmoede, capaciteitsmonitoring,… Daarnaast zal Klaartje de directeurs van de gemeentescholen ondersteunen in hun dagelijkse werking en bouwt ze mee aan de visie en het strategisch meerjarenplan binnen de scholengemeenschap. Ze zal ook deelnemen aan de verschillende overlegstructuren binnen het onderwijsveld.”