Sint-Katelijne-Waver start met coronafonds voor zelfstandigen en verenigingen: “Maken 100.000 euro vrij” Antoon Verbeeck

16 maart 2020

17u11 0 Sint-Katelijne-Waver Om ondernemers en verenigingen die financiële schade lijden door de coronacrisis tegemoet te komen, zal het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver een noodfonds oprichten. Het maakt hier in eerste instantie 100.000 euro voor vrij.

Heel wat handelaars, bedrijven en verenigingen ondervinden een financiële impact van de maatregelen die nodig zijn om de coronaverspreiding in te dammen. De Vlaamse overheid kondigde al maatregelen aan om getroffen ondernemers en verenigingen financieel te ondersteunen. Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver doet dat nu ook. “We richten een coronafonds op, waarvoor we in eerste instantie al 100.000 euro voor vrijmaken”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA). “Volgende gemeenteraad leggen we dit ter goedkeuring voor, maar we zijn er van overtuigd dat alle raadsleden hiermee akkoord zullen zijn. We willen nu vooral onze lokale economie en verenigingen al gerust stellen dat het gemeentebestuur hen zal steunen. De methodiek wordt weldra uitgewerkt.”

Inkomstenverlies

Via het coronafonds wil het gemeentebestuur ondernemers en verenigingen financieel ondersteunen die door de coronacrisis inkomstenverlies hebben geleden. “Handelaars die verplicht sluiten, missen inkomsten. Maar er zijn ook verschillende verenigingen die deze periode activiteiten gepland hadden om hun werking te bekostigen. Voor hen is dit een kleine ramp.” Het gemeentebestuur besliste ook dat ouders die hun kind hadden ingeschreven voor de buitenschoolse kinderopvang en verenigingen die een zaal huren van de gemeente, deze kosteloos kunnen annuleren. “Met deze maatregelen hopen we onze ondernemers en verenigingen te steunen in deze moeilijke tijden en het economisch leven aan te zwengelen als de crisis voorbij is”, besluit Sels.