Sint-Katelijne-Waver richt geen studeerplaatsen in: “Op korte termijn niet haalbaar” Antoon Verbeeck

28 mei 2020

11u06 0 Sint-Katelijne-Waver Het lokale bestuur van Sint-Katelijne-Waver gaat op korte termijn geen studieplaatsen inrichten voor de studenten in blok.

Gemeenteraadslid van oppositiepartij Samen Anders Lore Roelandts is voorstander van één of meerdere locaties waar studenten, met respect voor de maatregelen die nu gelden, samen in de cursussen kunnen kruipen. Ze bracht het voorstel mee naar de gemeenteraad. “Aangezien ik zelf nog studente ben, weet ik hoe belangrijk het is om een rustige studeerplek ter beschikking te hebben waar je je volledig kan concentreren op de leerstof”, sprak Roelandts tijdens de online zitting. “Omwille van de huidige coronacrisis is het niet evident om af te zakken naar je hogeschool of universiteit om daar te studeren en ook thuis is het mogelijk dat de studieomstandigheden niet ideaal zijn. Zo zijn er broers en zussen die niet naar school mogen en ouders die van thuis uit moeten werken. Studeren in de bib gaat niet meer, net als in de verschillende lokalen van de jeugdverenigingen. Er staan nog wel vele zalen en gebouwen in onze gemeente leeg die perfect als studeerruimte kunnen ingericht worden.”

Scholen

Burgervader Kristof Sels (N-VA) toonde begrip voor de vraag. “We hebben het eerder al nagevraagd, maar momenteel is het inrichten van een studeerruimte niet haalbaar. Enerzijds omdat er momenteel al heel wat uitdagingen zijn, waar al heel veel ruimtes voor nodig zijn. Anderzijds zijn de voorwaarden die nu gelden om een ruimte te gebruiken zeer strikt. De ruimtes die beschikbaar zijn, willen we nu ook achter de hand houden voor de opvang van de scholen.”