Sint-Katelijne-Waver organiseert opnieuw ouderenbehoefteonderzoek



25 juni 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver zal in 2021 een nieuw ouderenbehoefteonderzoek uitvoeren. Ouderen die thuis wonen worden door vrijwilligers ondervraagd over hun leefsituatie. De resultaten moeten de gemeente helpen bij de ontwikkeling en ondersteuning van het ouderenbeleid.

Een eerste Katelijns ouderenbehoefteonderzoek hield men al in 2014. Daar komt volgend jaar een vervolg op. De bevraagden krijgen een vragenlijst voorgeschoteld over relevante thema’s zoals levenskwaliteit, culturele participatie, betrokkenheid in de buurt, kwetsbaarheid en huisvesting. “Zo hebben we een basis voor toekomstige ontwikkelingen rond ouderen in Sint-Katelijne-Waver. Ook voor Zorgbedrijf Rivierenland is het onderzoek belangrijk. Zo wil het zorgbedrijf in 2022 een lokaal dienstencentrum openen aan woonzorgcentrum Sint-Elizabeth. Een bevraging bij de doelgroep van dit centrum is dan ook noodzakelijk en kan samengaan met een ruimer behoefteonderzoek”, deelt schepen van Seniorenbeleid Eric Janssens (CD&V) mee. “Ouderenorganisaties en lokale partners zijn belangrijk in het onderzoek en de ouderen in Sint-Katelijne-Waver spelen een actieve rol spelen in alle fases van het project. Het onderzoek betrekt hen in de planning, de ontwikkeling, en de uiteindelijke realisatie. Het is net dat participerend model dat het onderzoek zo uniek maakt.” Medewerkers van de Vrije Universiteit Brussel en Hogeschool Gent leiden het onderzoek.