Sint-Katelijne-Waver krijgt van Vlaanderen 207.460 euro om verenigingen te steunen Antoon Verbeeck

31 juli 2020

Sint-Katelijne-Waver heeft van de Vlaamse overheid 207.460,47 euro ontvangen om het sociaal weefsel en in het bijzonder de plaatselijke verenigingen een hart onder de riem te steken. De verdeling van deze som wordt in september ter goedkeuring gebracht op de gemeenteraad. Krijgt die groen licht, dan wordt er dit najaar tot de uitbetaling overgegaan.

De Vlaamse en federale overheid nemen verschillende maatregelen om de lokale besturen bij te staan bij de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden naar aanleiding van de COVID-19-crisis. Sint-Katelijne-Waver ontving deze maand 207.460,47 euro. “Het geld willen we liefst zo snel mogelijk aan onze verenigingen en noodlijdende organisaties bezorgen. Eind juni hebben we via drie Zoom-sessies alle jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen bevraagd. Aan de hand van deze gesprekken hebben we nu een voorstel uitgewerkt, dat we begin september voor goedkeuring zullen voorleggen aan de gemeenteraad”, zegt burgervader Kristof Sels (N-VA).

Korting en kosten

Zo wordt met het geld de werkingssubsidies voor jeugd, sport en socio-culturele verenigingen met 50 procent opgetrokken. Jeugdverenigingen en socio-culturele verenigingen met infrastructuurkosten krijgen 2.500 euro, sportverenigingen met bouw- of verbouwingskosten krijgen ieder 5.000 euro. “Wintertuin, ‘t Grom en Roosendael krijgen alle drie een som van 10.000 euro.De sportclubs die bij de gemeente huren krijgen de laatste helft van dit jaar 25 procent korting en voor de verhuringen in de omnisporthal en de vechtsporthal bij Heiveld voorzien we, via Heiveld, 10.000 euro”, klinkt het.

Materiaal

Daarnaast zal de subsidie ook aangewend worden om op lange termijn verenigingen te ondersteunen. “We kopen en huren met de gemeente materiaal ter ondersteuning van verenigingen en evenementen, zoals kindvriendelijke nadarhekken, kind- en rolstoelvriendelijke receptietafels en het huren van wastafels. De totale kostprijs voor dit materiaal wordt geraamd 20.000 euro”, aldus evenementenschepen Eric Janssens (CD&V). Sint-Katelijne-Waver voorziet ook een verdubbeling van de bestaande subsidie voor het organiseren van duurzame kampen voor onze jeugdverenigingen. “Hiervoor zullen we de gemeentefinanciën aanspreken. Jeugdverenigingen kunnen zo per bubbel een subsidie aanvragen.”