Sint-Katelijne-Waver krijgt met De Met een nieuwe middelbare school: “Geen rechtstreekse concurrentie voor Hagelstein en Sint-Ursula-Instituut” Gewezen gemeentelijk documentatiecentrum wordt twee jaar verhuurd als schoolgebouw Antoon Verbeeck

22 april 2020

14u17 0 Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver krijgt er vanaf volgend schooljaar een middelbare school bij. In de gebouwen langs de Borgersteinlei, waar tot vorig jaar het gemeentelijk documentatiecentrum gehuisvest was, start het onderwijsproject De Met met een nieuwe middelbare school. Het gaat om een huurovereenkomst van twee jaar.

De Met, een onafhankelijke, erkende middelbare school uit het Leuvense die gepersonaliseerd onderwijs aanbiedt, zocht een goede locatie in de regio Mechelen om te starten met een tweede school. De keuze viel op de site waar tot vorig jaar het gemeentelijk documentatiecentrum Marcel Dillen gehuisvest was op de hoek van de Borgersteinlei en Berkelei in Sint-Katelijne-Waver. Een gebouw met een schoolverleden, want vroeger bevond zich daar de lokale lagere school.

Op 1 september opent de nieuwe school, waar elke leerling zijn eigen programma samenstelt met de hulp van zijn leercoach, de deuren. “De wereld staat niet stil en ook binnen het onderwijs beweegt er heel wat. We voelen dat er net als in Leuven ook in onze regio nood is aan vernieuwend onderwijs waar leerlingen zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Er zijn al heel wat geïnteresseerde leerlingen en ouders. De inschrijvingen voor De Met Katelijne gebeuren buiten het centraal aanmeldingssysteem en starten op 13 mei", geeft De Met-medewerker en inwoner van Sint-Katelijne-Waver Serge Van der Taelen mee.

Onderwijsgemeente

“We hebben met De Met een overeenkomst dat zij het gebouw twee jaar zullen huren en er onderwijsactiviteiten organiseren”, vertelt schepen van Onderwijs Sarah De Keyser (CD&V). “De middelbare school start op 1 september met veertig leerlingen in het eerste middelbaar. Het schooljaar erop komen er veertig bij.”

Met reeds zeven lagere, twee grote middelbare scholen en hoger onderwijs is Sint-Katelijne-Waver een echte onderwijsgemeente. “Gezien zijn eigenheid is De Met geen rechtstreekse concurrentie voor College Hagelstein en het Sint-Ursula-Instituut. Voor de kinderen en leerlingen in onze gemeente is deze nieuwe school een verrijking: zij hebben nu ook de keuze voor een ander soort onderwijs wanneer ze na het zesde leerjaar naar het middelbaar overstappen.”

Verkoop

Een nieuwe school brengt extra verkeer met zich mee, maar het gemeentebestuur voorziet geen mobiliteitsproblemen. “Het gaat slechts om veertig leerlingen en het jaar nadien tachtig. Bovendien engageert De Met zich ertoe dat hun leerlingen vooral met het openbaar vervoer of de fiets zullen komen. Dat is in Leuven zo en de school verwacht niet dat het hier anders zal zijn.”

Na het schooljaar 2021-2022 stopt de huurovereenkomst. In het meerjarenplan voorziet de gemeente om het gebouw in 2022 te verkopen. Van die plannen wordt niet afgeweken. “We zijn blij dat het gebouw in de tussentijd nog nuttig gebruikt wordt. Zo voorkomen we verloedering en vandalisme”, aldus schepen van Patrimonium Joris De Pauw (N-VA).