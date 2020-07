Sint-Katelijne-Waver hangt coronaregels uit in straatbeeld: “Ook inwoners kunnen affiches ophangen” Antoon Verbeeck

30 juli 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver zal de komende dagen acties op touw zetten om de nieuwe maatregelen rond het coronavirus duidelijk te communiceren naar haar inwoners, maar ook de inwoners zelf kunnen hun steentje bijdragen. Zo worden de gouden regels zoals afstand bewaren, handhygiëne en mondneusmaskers dragen, in het straatbeeld aangebracht. “Onze informatiezuilen worden hiervoor ingezet, maar er komen ook boodschappen langs de kant van de weg en op voetpaden en pleinen zullen we boodschappen op de grond aanbrengen”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA). “Via de gemeentelijke website zullen handelaars en inwoners binnenkort affiches kunnen afdrukken waar we de gouden regels promoten. We roepen onze inwoners dan ook op om deze affiches aan een raam aan de straatkant op te hangen. Tot slot komt er ook een profielfoto op Facebook, die mensen kunnen installeren op hun eigen account. Zo gaan we samen de strijd aan tegen het coronavirus.”