Sint-Katelijne-Waver geeft subsidie aan organisatie rond intrafamiliaal geweld



Antoon Verbeeck

23 juni 2020

16u29 0 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver geeft geld voor de ondersteuning aan het Family Justice Center (FJC), een regionale netwerkorganisatie die de ervaring van verschillende diensten rond intrafamiliaal geweld bundelt. Sint-Katelijne-Waver zal de komende jaren 16.735,19 euro bijdragen aan het project.

De subsidie zal het werk van de organisatie in samenwerking met politiezone Bodukap ten goede komen. “Het FJC ontstond in 2017. Aanvankelijk kreeg het steun van de Vlaamse Overheid en de Provincie Antwerpen. Sinds 2019 werkt politiezone Bodukap samen met het FJC. Bij ieder geval van geweld binnen een gezin dat de agenten ontvangen, komt het FJC tussen en biedt het hulp aan zowel slachtoffer als dader. De politie is heel tevreden over deze aanpak”, weet burgemeester Kristof Sels (N-VA), die ook voorzitter is van de politieraad van Bodukap. “Een melding van geweld krijgt hierdoor een echt gevolg. Het gebeurt anders nog te vaak dat een zaak over intrafamiliaal geweld geklasseerd wordt. Zonder steun vermindert de ondersteuning van het FJC, en we willen bewust actief blijven inzetten op deze problematiek.”