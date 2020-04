Sint-Katelijne-Waver geeft sportclubs tot 250.000 euro subsidie voor aanleg kunstgrasveld



Antoon Verbeeck

23 april 2020

09u49 1 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft een subsidiereglement klaar dat sportclubs toelaat tot 250.000 euro ondersteuning te krijgen bij de aanleg van een kunstgrasveld.

Het reglement, dat klaarligt voor goedkeuring door de gemeenteraad, bepaalt dat het gemeentebestuur 62,5 procent van de kosten die een sportvereniging maakt voor de aanleg van een kunstgrasveld op zich neemt, met een maximum van 250.000 euro.

“Onze voetbalclubs spelen al jaren met het idee om een kunstgrasveld aan te leggen”, vertelt burgemeester en schepen van Sport Kristof Sels (N-VA). “Zo ontlasten ze hun andere velden. Vooral wanneer het lange tijd slecht weer is, voetballen de clubs hun velden stuk. In de winter moeten ze daarom vaak trainingen afgelasten.”

De gemeente telt met Groen-Rood Katelijne, RB Elzestraat, KFC Katelijne en KSK Wavria vier voetbalclubs. Die laatste twee hebben al concrete plannen klaar. “Wellicht starten zij nog dit jaar met de aanleg van een kunstgrasveld. RB Elzestraat is ook bezig met de voorbereiding, maar dat zal voor iets later zijn”, klinkt het. “Met deze subsidie zorgen we ervoor dat vele honderden jongens en meisjes uit onze gemeente een heel jaar door kunnen voetballen op een goed speelveld.”