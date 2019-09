Sint-Katelijne-Waver doet mee aan wereldwijde opruimactie Antoon Verbeeck

19 september 2019

10u53 0

De gemeente Sint-Katelijne-Waver neemt deze zaterdag deel aan de World Cleanup Day. In 2018 bundelden 18 miljoen mensen in 157 landen hun krachten om samen de grootste opruimactie ooit te realiseren, op één dag. Dit jaar roept ook de gemeente Sint-Katelijne-Waver haar inwoners op om massaal mee zwerfvuil op te ruimen. Dat doet het op vier locaties.

“De opruimacties in Sint-Katelijne-Waver vinden plaats in de buurt van de bibliotheek, het kerkhof van Pasbrug-Nieuwendijk, het station en in de buurt van Vinkenhofstraat-Wavervelden. We kozen deze plaatsen om de actie zo breed mogelijk over het grondgebied uit te spreiden. Ook kennen we deze plaatsen als hotspots van sluikstort, vooral rond de glasbollen”, aldus schepen van Duurzame Ontwikkeling Joris De Pauw (N-VA).

Iedereen die zin heeft, kan mee helpen opruimen. Zowel individuen als groepen zijn welkom. De opruimactie duurt van 9 tot 12 uur. Het gemeentebestuur zorgt voor materiaal en vuilzakken. Afgelopen zondag hebben 40 geocachers de aftrap gegeven met een eerste inzameling. Tijdens deze schattenzoektocht werd ruim 4 kubieke meter afval verzameld. “We sluiten de opruimactie zaterdag af aan het gemeentehuis met een welverdiende traktatie voor alle deelnemers”, zegt De Pauw. “Deze actie past in de campagne ‘lokale duurzame helden’ tijdens de ‘Week van de duurzame gemeente’. Naast een propere buurt streven we als gemeente ook naar een duurzamere samenleving.”