Sint-Katelijne-Waver blijft baas over gemeentescholen: geen overheveling naar gemeenschaps- of katholiek net Antoon Verbeeck

27 november 2019

16u59 1 Sint-Katelijne-Waver De kogel is door de kerk. De drie gemeentelijke basisscholen, zijnde GLOC, Dijkstein en Octopus, blijven onder de vleugels van het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver. Het idee om de scholen te laten overhevelen naar het katholieke net of het gemeenschapsonderwijs verhuist naar de prullenmand.

Na heel wat investeringen in de schoolgebouwen, wenste het bestuur te onderzoeken hoe het meer kon inzetten in een flankerend en coördinerend beleid. Daarbij werd ook de vraag gesteld of de drie gemeentelijke scholen niet beter af zijn bij het gemeenschapsonderwijs of het katholiek onderwijs. Na maanden onderzoeken komt er van dat laatste niets in huis.

“Een van de belangrijkste redenen waarom we niet overhevelen is dat er te weinig garanties zijn dat de kwaliteit op het gebied van leerlingenbegeleiding en zorg hoog blijft”, zegt onderwijsschepen Sarah De Keyser (CD&V). “Tegelijkertijd voelen we wel aan dat professionalisering van het gemeentelijk onderwijs noodzakelijk is. Daarom gaan we een extra medewerker in dienst nemen. Die biedt juridische ondersteuning en staat ook de leerkrachten bij. We gaan ook meer inzetten op participatie. Een samenwerking tussen ouders, personeel en de lokale gemeenschap is nodig.”

Logische acties

Leerkrachten en ouders lieten de afgelopen weken hun ongenoegen over een mogelijke overheveling blijken. Zo was er een protestactie tijdens de gemeenteraad, liep een mars van een veertigtal leerkrachten door de straten en werd een petitie opgestart. “De acties zijn logisch. Ik bedoel daarmee dat de leerkrachten die werken bij de gemeentelijke scholen hun job heel graag doen. Geen reactie zou vreemd zijn. Hebben de acties meegespeeld in onze beslissing? Wij hebben uiteraard hun bezorgdheden, die wij zelf ook hadden, meegenomen. Maar de acties hebben onze keuze niet bepaald”, aldus de schepen.

Opgelucht

“We hebben nog vragen over hoe grondig het onderzoek gelopen is, maar in eerste instantie zijn we uiteraard opgelucht. We zijn er zeker van dat we een rol hebben gespeeld in de beslissing. Het signaal dat we hebben gegeven, was duidelijk”, reageert Valentijn Vergote van oudervereniging Dijkstein. “Voor alle betrokken ouders was dit een serieuze druk op het gezinsleven. Vergeten gaan we niet, maar we zijn vergevensgezind. Als we in de toekomst op een positieve manier kunnen meewerken, dan gaan we dat zeker doen. De eerste stappen van schoolraden zijn al gezet en we hopen dat we zo echt mee kunnen participeren in het onderwijsbeleid voor onze kinderen.”