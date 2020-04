Sint-Katelijne-Waver bestelt mondmaskers voor inwoners: “Voor iedereen die ouder is dan 12 jaar” Antoon Verbeeck

27 april 2020

15u51 0 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver gaat 20.000 mondmaskers bestellen voor zijn inwoners. Alle inwoners ouder dan 12 jaar krijgen er één.

De voorbije week maakten heel wat gemeentes bekend mondmasters te bestellen voor hun inwoners. “Wij hebben op vraag van de Nationale Veiligheidsraad bewust gewacht op hun aanbevelingen en richtlijnen. Zoals nu bekend zullen mondmaskers een belangrijke rol spelen in de exitstrategie. Gezien de onduidelijkheid bij de federale regering wie nu effectief voor deze maskers moet zorgen, nemen wij onze verantwoordelijkheid en zullen we onze inwoners een herbruikbaar mondmasker schenken. We vragen ook aan al onze scholen of ze er nodig hebben voor hun leerkrachten”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA). Het schepencollege besliste vandaag formeel om de aankoop te plaatsen. Medewerkers van het gemeentebestuur hebben al de nodige contacten met potentiële leveranciers. Oppositiepartij SAMEN ANDERS geeft aan om verenigingen in te schakelen voor het uitdelen van de maskers. “Nu veel verenigingen het financieel moeilijk hebben, zou het goed zijn om hen in te schakelen voor de verdeling van mondmaskers en hen daarvoor ook een vergoeding te geven”, aldus raadslid Tom Ongena.