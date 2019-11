Senegalees (32) opgepakt na inbraakpoging TVDZM

05 november 2019

16u15 0 Sint-Katelijne-Waver Een 32-jarige man uit Senegal is door de onderzoeksrechter van Mechelen aangehouden. Hij zit momenteel in de cel.

De dertiger werd op heterdaad betrapt bij een inbraakpoging in Sint-Katelijne-Waver. Het was de kleinzoon van de slachtoffers die hem op heterdaad hadden betrapt. “Hierop sloeg de man eerst nog op de vlucht maar uiteindelijk kon een interventieploeg de verdachte snel arresteren”, luidt het in een persbericht van het Antwerpse parket. “De man was ook in het bezit van een iPhone die was gestolen in een naburige woning.”

De verdachte werd opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor. Het gaat om een 32-jarige illegaal van Senegalese afkomstig. Hij is geen onbekende voor het gerecht. De dertiger werd een dag voor de diefstal ook al opgepakt. “Deze keer nadat hij zich verbaal agressief gedroeg tegenover een treinconducteur”, besluit het parket. “Hij had op dat moment geen geldig vervoersbewijs bij zich. Na contactname met de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel mocht hij opnieuw beschikken.”