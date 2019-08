Scouts ontdekken vals geld tijdens fuif: “Hoofdverdachte (17) thuis opgepakt en voor 7.750 euro aan vals geld gevonden” Tim Van der Zeypen

07 augustus 2019

17u02 26 Sint-Katelijne-Waver Tijdens een Openlucht TD van Scouting Waver afgelopen weekend werd er voor 750 euro aan vals geld aangetroffen. Het vals geld kwam aan het licht nadat de inkt op een van de valse biljetten uitliep. Vier jongeren werden geïdentificeerd. Bij de zeventienjarige hoofdverdachte werd in totaal voor 7.750 euro aan vals geld aangetroffen.

Scouting Waver VZW organiseerde dit jaar voor de 25ste keer op rij hun jaarlijkse Openlucht TD. In de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 augustus, omstreeks middernacht, ontdekte een van de medewerkers achter de kassa een verdachte plek op een eurobiljet van vijftig euro. “Het leek als een druppel water die de print op het biljet deed uitlopen”, vertelt de organisatie achter de Openluchtfuif. “Na verdere controle bleek dat dat het om een vals biljet ging.” Hierop controleerden de medewerkers verschillende andere biljetten en werd er vastgesteld dat er meerdere valse biljetten in omloop waren.

In totaal werden er een vijftiental valse biljetten van vijftig euro aangetroffen. Allen hadden ze dezelfde serienummer als het nummer op het eerste aangetroffen vervalste eurobiljet. Ze onderscheiden van de echte was moeilijk. “Op eerste zicht leken de biljetten echt maar als je ze voor een lamp hield, zag je dat er geen streep door het biljet liep. Bovendien was ook de structuur van het valse biljet wat anders dan de officiële maar dat valt natuurlijk enkel op als je een vals met een echt biljet vergelijkt”, vertelt de organisatie nog.

Snel ingegrepen

Eens de organisatie op de hoogte was van de valse biljetten die in omloop waren, werd ook de beveiligingsfirma van de fuif ingelicht. Nadat er drie verdachten in beeld werden gebracht, werd de politie meteen ingelicht. Volgens de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket waren de drie oorspronkelijke verdachte, twee minderjarigen uit Boom en Edegem alsook een meerderjarige uit Duffel. Verder onderzoek bracht tot slot nog een vierde verdachte in beeld. “Een zeventienjarige uit Aartselaar”, vult het parket aan.

De politie ging over tot een huiszoeking. Daarbij werden verschillende andere valse biljetten aangetroffen. “Het gaat om 155 aparte coupures van vijftig euro. Dit alles was goed voor een totaalbedrag van zo’n 7.750 euro”, aldus het parket nog. De biljetten werden in beslag genomen en de jongeman werd meegenomen naar het politiekantoor in Sint-Katelijne-Waver voor verhoor. Na het afleggen van zijn verklaringen mocht hij net zoals de drie andere verdachten opnieuw beschikken.

“Financiële tegenvaller”

Bij Scouts Waver reageren ze geschrokken maar zijn ze ook blij dat ze de daders hebben kunnen onderscheppen. “Er is een aangifte gebeurd dus hopelijk zullen we het geld ooit wel terug zien”, besluit de organisatie van de Openluchtfuif. “Anders had dit wel een financiële tegenvaller geweest.” Het onderzoek naar de valse biljetten wordt nu verder gezet door de recherche van de lokale politiezone Bodukap. Zij willen onder meer nog te weten komen vanwaar de valse eurobiljetten afkomstig waren.