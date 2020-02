Scouts & Gidsen Parsival trekken in stoet naar nieuwe lokalen in Valkstraat Antoon Verbeeck

16 februari 2020

17u22 0 Sint-Katelijne-Waver Scouts & Gidsen Parsival uit Sint-Katelijne-Waver verhuisden afgelopen weekend naar de nieuwe lokalen in de Valkstraat. Zaterdag werd gevierd met iedereen die de laatste jaren heeft meegewerkt aan de bouw en op zondag vond er een symbolische verhuisstoet plaats. Leden, zo’n 220 in totaal, en sympathisanten verzamelden aan het oude lokaal in de Berkelei en stapten naar de nieuwbouw.

“Het is de eerste keer in onze geschiedenis dat we verhuizen naar een nieuw gebouw. In de Berkelei zaten we in een verouderd schoolgebouw dat zijn beste tijd gehad had. In de Valkstraat zal elke leeftijdsgroep een eigen lokaal hebben en beschikken we over een splinternieuwe keuken en bergruimte. Buiten hebben we een basketbalveldje en staat de rappeltoren die recent door het gemeentebestuur werd geopend”, zegt groepsleider Dries Van den Broeck.

De bouwwerken namen bijna vijf jaar in beslag. Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver stelde de grond in de Valkstraat ter beschikking en subsidieerde de bouwwerken met een bedrag van 150.000 euro. Daarnaast ging Parsival ook een renteloze lening aan bij de gemeente. In totaal heeft de nieuwbouw een prijskaartje van 550.000 euro. De Scouts & Gidsen organiseerden de laatste jaren tal van activiteiten om hun spaarpot te vullen.