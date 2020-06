Scouts en Gidsen in Sint-Katelijne-Waver kunnen aan Vossenvelden blijven Antoon Verbeeck

29 juni 2020

14u17 0 Sint-Katelijne-Waver Scouts Jan Breydel en Gidsen Sint-Katrien in Sint-Katelijne-Waver krijgen hun lokalen en het omliggende gebied voor de komende veertig jaar in erfpacht van de gemeente. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de jeugdverenigingen op hetzelfde terrein kunnen blijven. “Zo kunnen ze duurzaam verder bouwen aan hun mooi project”, klinkt het.

De lokalen in de Vossenvelden waren sinds 1996 in handen van Parochiale Werken Mechelen-Noord. Het gemeentebestuur besloot om het opstalrecht van het gebied waarop het gebouw staat bij afloop niet te verlengen. “We deden dit bewust”, zegt Kristof Sels (N-VA), burgemeester en schepen van Jeugd. “We regelen immers liever de erfpachten rechtstreeks met de jeugdverenigingen. Zo geven we de scouts en gidsen op een eenvoudige manier zekerheid over de duurzaamheid van hun project. En dat gaat makkelijker zonder tussenpersonen.”

Geen zorgen

Als scoutsverenigingen zijn Scouts Jan Breydel en Gidsen Sint-Katrien zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van alles wat binnen het terrein ligt. Alle aangrenzende grasperken, hagen en bomen neemt de gemeente voor haar rekening. “We zijn blij dat het gemeentebestuur ons de kans geeft om in de toekomst nog vele Katelijnse kinderen en jongeren een leuke tijd te bezorgen. Nu we ons geen zorgen meer moeten maken over het lokaal, zal dat eens zo goed lukken”, aldus groepsleidster Tine Op de Beeck.