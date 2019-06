Schepencollege huldigt jubilarissen Antoon Verbeeck

19 juni 2019

10u44 0

Een delegatie van het lokaal bestuur Sint-Katelijne-Waver ontving op 14 juni inwoners die in mei, juni, juli of augustus een speciale huwelijksverjaardag mochten vieren of nog te vieren hebben. In totaal werden er eenendertig koppels verwelkomd. Het ging om achttien gouden, tien diamanten en drie briljanten echtparen.

50

1. Jan en Lisette Smets-De Groof, (01/5/69)

2. Jan en Simonne Buys-Buelens, (07/5/69)

3. Louis en Jeanne Beullens-Baeten, (16/5/69)

4. Fred en José Moons-Vanhecke, (31/5/69)

5. Willy en Maria Van den Eynde-Fierens, (02/6/69)

6. Francis en Chris Busschots-Van der Auwera, (07/6/69)

7. Leopold en Maria De Wit-Storms, (07/6/69)

8. Karel en Emilia Wilms-Eggers, (28/6/69)

9. Marc en Christiane Decorte-Van Frausum, (30/6/69)

10. Jean en Roza Schuermans-Van Dessel, (05/7/69)

11. Francis en Godelieve Vekemans-Van Moer, (12/7/69)

12. Willy en Lea Op de Beeck-Van Winkel, (12/7/69)

13. Vital en Monique Borremans-De Munter, (15/7/69)

14. Ward en Renée Van Dyck-Trimpeneers, (19/7/69)

15. Guy en Alix Panis-Vander Elst, (22/7/69)

16. François en Maria Van Hummelen-Van Herck, (02/8/69)

17. Louis en Jeannine Douwen-De Ronghé, (12/8/69)

18. Edward en Lucienne Beullens-Aerts, (28/8/69)

60

19. Eddy en Mimi Van Rillaer-Claes, 04/8/59)

20. Pierre en Simonne De Maerschalck-Slagmolen, (16/5/59)

21. Isidoor en Annie Dirickx-Jacobs, (16/5/59)

22. Henri en Maria Van Aken-Noydens, (22/6/59)

23. Raymond en Jenny Verbeeck-Pelgrims, (04/7/59)

24. Jan en Betje De Ceuster-Umans, (04/7/59)

25. Raymond en Jacqueline Aerts-Bosmans, (14/7/59)

26. Romand en Sara Marien-Verbruggen, (18/7/59)

27. Gaby en Phil Thys - Boeckstaens-Vermosen, (28/7/59)

28. Pierre en Agnes Huysmans-Wouters, (22/8/59

65

29. Marcel en Irene Buelens-Verschooten, (08/5/54)

30. Cois en Lydia Hofmans-Dijckmans, (26/6/54)

31. Jos en Marieke Van den Broeck-Hendrickx, (24/8/54