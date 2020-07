Samen Anders wil vrijstelling bedrijfsoppervlaktebelasting: “Kunnen geld nuttiger besteden”, reageert burgemeester Wannes Vansina

20 juli 2020

19u58 0

Oppositiepartij Samen Anders roept het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver op om ondernemingen dit jaar vrij te stellen van bedrijfsoppervlaktebelasting, tot een maximum van 500 euro. “Samen kregen 439 lokale zelfstandigen en bedrijven in onze gemeente meer dan 3,4 miljoen euro om de coronacrisis door te komen. De Vlaamse regering deed dus al een serieuze inspanning om onze zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen, maar veel van hen hebben het nog steeds moeilijk”, zegt fractieleider Tom Ongena. Burgemeester Kristof Sels (N-VA) spreekt van een “PR-stunt”. “De vrijstelling zal geen enkele onderneming redden van het faillissement, maar is wel veel geld dat je in iets kan steken waar ze meer mee gebaat zijn. Ik denk dat onze swinkelhierbon er waarde van 10 euro voor elk gezin meer bijdraagt aan het ondersteunen van de economie.”