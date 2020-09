Samen Anders wil kermissen in najaar: “Een coronaveilig evenement kan, laat ook onze inwoners hiervan genieten” Els Dalemans

03 september 2020

10u22 2 Sint-Katelijne-Waver De politieke partij ‘Samen Anders’ vraagt het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver om dit najaar tóch kermissen te laten doorgaan in de gemeente. “Andere gemeenten tonen aan dat een coronaveilige kermis organiseren kàn”, zegt gemeenteraadslid Ronny Slootmans.

“Onze burgemeester besliste de voorbije dagen om geen toestemming te geven voor de jaarlijkse kermissen. Wij betreuren deze beslissing, want in verschillende omliggende gemeenten zoals Putte, Heist, Herentals… kunnen deze evenementen wél plaatsvinden. Wij vragen daarom aan het gemeentebestuur om deze beslissing te herzien.”

Verplaatsen

“Een tweede optie is om de data van onze kermissen te verplaatsen naar het najaar, en de foorkramers iets later dan anders te verwelkomen in onze gemeente. We weten dat dit meer moeite kost en dat we ons allemaal aan een heleboel coronamaatregelen moeten houden, maar deze inspanningen doen is beter dan de kermissen gewoon afschaffen.”

Sociaal weefsel

“Deze evenementen zijn niet alleen belangrijk voor onze kermiskramers zelf, maar ook voor het sociaal weefsel in onze gemeente. De coronacrisis hakt er diep in bij de mensen, geef onze inwoners daarom de kans om toch van deze evenementen te genieten.”