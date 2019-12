SAMEN ANDERS niet te spreken over 88.000 euro extra inkomsten voor gemeente: “Geniepige belastingverhoging” Antoon Verbeeck

04 december 2019

11u02 1 Sint-Katelijne-Waver Oppositiekartel SAMEN ANDERS trok van leer toen de meerjarenplanning aan bod kwam tijdens de gemeenteraad. De stelling dat de meerderheid geen belastingverhoging invoerde moet je volgens de oppositieleden met een korrel zout nemen. Tom Ongena (SAMEN ANDERS) spreekt van een geniepige belastingverhoging.

“Vanaf volgend jaar zullen de huisvuilzakken kleiner worden. De capaciteit daalt van 60 naar 48 liter, maar de prijs blijft hetzelfde. Mensen zouden beter gaan sorteren, waardoor ze niet extra zouden moeten betalen. Maar op onze vraag welke inkomsten de meerderheidspartijen in hun begroting hebben voorzien, moeten ze toch toegeven dat het om 88.000 euro extra gaat. Onze fractie verzet zich tegen deze geniepige belastingverhoging. Omwille van deze prijsstijging stellen wij voor om de sociale tegemoetkoming voor mensen met een chronische ziekte te verhogen en om ook onthaalouders en mini-crèches enkele gratis rollen te geven.”

“Halve waarheid”

Schepen van Financiën Sven Verelst (CD&V) reageert: “Samen Anders vertelt hier een halve waarheid. De zakken worden inderdaad kleiner, zonder in prijs te dalen. Maar de afvaltaks die de inwoners betalen, daalt wel. Sint-Katelijne-Waver telt momenteel zo’n 8.100 gezinnen. Uit onze berekeningen zouden de gezinnen gemiddeld met deze nieuwe regeling er gemiddeld 9 euro goedkoper van af zijn. De sociale tegemoetkoming en gratis rollen werden in het verleden niet gedaan, maar we kunnen het wel bekijken.”