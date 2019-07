Rouwlokaal in school van tiener die overleed aan xtc-overdosis Antoon Verbeeck

02 juli 2019

14u06 0 Sint-Katelijne-Waver College Hagelstein uit Sint-Katelijne-Waver heeft sinds maandag een rouwlokaal ingericht na het overlijden van leerling N.H. uit Keerbergen. De 15-jarige overleed op zondag na een overdosis xtc te hebben genomen in het Katelijnse natuurgebied Hondsbossen. Naast een rouwlokaal zal de school bij de start van volgend schooljaar ook een herdenkingsmoment organiseren.

N.H. was op maandag 24 juni onwel geworden in de Hondsbossen, waar hij met enkele vrienden rondhing. Op de spoedafdeling van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden werden er sporen van amfetamines in zijn bloed gevonden. Later bleek dat het om een overdosis aan xtc-pillen ging. De tiener belandde in een coma en werd vorige vrijdag overbracht naar het Universitair Ziekenhuis in Leuven, waar hij op zondag overleed. “Wij vernamen dit weekend het overlijden van N.H., een leerling van onze school. De hele school is zwaar aangeslagen en biedt haar warme en diepste medeleven aan de familie aan. Wij hebben zondagmiddag alle leerlingen en hun ouders op de hoogte gebracht”, klinkt het.

Deze week open

“Onze eerste gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden van N.H.. Wij respecteren hun wens tot privacy. De school wenst graag zelf de nodige tijd en rust om te rouwen en het hele gebeuren een plaats te kunnen geven. In de school is een rouwlokaal ingericht”, deelt woordvoerder Ingeborg De Cooman mee. Het rouwlokaal werd ingericht voor leerlingen die hun steunbetuigingen willen geven aan de familieleden en vrienden van. Het lokaal zal deze week elke dag enkele uren geopend zijn. Een rouwlokaal is geen nieuw gegeven in de school. “We deden dit eerder al na overlijdens van leerlingen en een leerkracht. Achteraan op de speelplaats aan de vijver staat ook een herdenkingsbank. Ons schooljaar start telkens met een bezinningsmoment. Bij de start van volgend schooljaar zullen we hem gedenken.”